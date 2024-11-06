24 Канал со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW) рассказывает о ситуации на фронте по состоянию на 6 ноября. Актуально о том, как изменилась линия фронта за сутки.

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Курская операция

5 ноября продолжались бои в приграничной Курской области России. Российское Министерство обороны сообщило, что их войска отражали украинские атаки вблизи Дарино, Нижнего Клина и Новоивановки, а также возле Леонидово и Плехово. По информации российских источников, украинские войска удерживают позиции у Новоивановки и продолжают готовиться к контратакам.



Боевые действия в Курской области России / Инфографика ISW

Харьковская ось

На Харьковщине российские силы пытаются оттеснить украинские подразделения от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову. Россияне проводят атаки вблизи Волчанска, но из-за эффективной работы украинской артиллерии вынуждены использовать пехоту и даже электросамокаты для передвижения.



Бои в Харьковской области / Инфографика ISW

Луганская ось

В Луганской области российские войска продолжают наступление на направлениях Купянск-Сватово-Кременная, продвигаясь на запад от Новоселовского. Они также атакуют возле Колесниковки и других населенных пунктов. Представитель украинской бригады заявил, что россияне удвоили количество атак, используя малые штурмовые подразделения численностью 3-5 солдат.



Бои на Луганщине / Инфографика ISW

Донецкое направление

В Донецкой области оккупанты пытаются захватить полный контроль, в частности осуществляя атаки возле Северска и в направлении Часового Яра. Зафиксировано продвижение российских войск возле Ступочек и Орехово-Васильевки.



Ситуация возле Часового Яра / Инфографика ISW

Также продолжаются бои под Торецком, где российские войска продвигаются к Дружбы, Щербиновки и Сухой Балки.

Бои возле Торецка / Инфографика ISW

К югу от Покровска российские войска захватили несколько населенных пунктов, в частности Вишневое, и продолжают атаковать позиции возле Проминя и Крутого Яра. Бои продолжаются и на подходах к Курахово, где россияне проводят наступательные действия в районах Новодмитровки, Ильинки и Максимиляновки.



Бои на Покровском направлении / Инфографика ISW

На Угледарском направлении российские войска захватили позиции вблизи Богоявленки и Шахтерского, а также атакуют населенные пункты в районе Антоновки, Елизаветовки и Раздольного.



Северо-запад от Угледара / Инфографика ISW

Южная ось

На южной линии фронта, в частности в Запорожской области, российские войска незначительно продвинулись возле Новоданиловки и Нестерянки.



Ситуация в Запорожье / Инфографика ISW

В Херсонской области на восточном берегу Днепра также продолжаются российские попытки наступления, но пока без успеха.



Ситуация на Левом берегу Дипра / Инфографика ISW Инфографика ISW