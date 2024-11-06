О главных событиях этих суток, ситуацию на фронте, продвижение наших защитников и атаки врага – читайте в материале 24 Канала.

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08:23, 6 ноября Беспилотники атаковали Дагестан Утром 6 ноября российский Дагестан атаковали беспилотники. По словам жителей Каспийска, взрывы прозвучали около 8:00. По словам росСМИ, Каспийск, предварительно, атаковали беспилотником А-22 "Летучая лиса". Глава Дагестана Сергей Меликов также уже официально подтвердил информацию об уничтожении дрона над республикой. Известно также, что из-за атаки беспилотника в аэропорту Махачкалы задержаны три рейса.