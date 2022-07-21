Об этом в эксклюзивном стриме с украинским журналистом и блогером Владимиром Золкиным рассказал военнопленный. Он проживал на временно оккупированной территории Донецкой области, где его мобилизовали на войну против Украины.

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Никто не знает, заплатили ли им что-то

По словам пленника, он абсолютно не знает, сколько ему должно было заплатить государство-агрессор за участие в войне против Украины. Как он отметил, известно лишь то, что им должны были начислять "какие-то" деньги с 13 марта (2022 года – 24 канал), но никто не знал сколько, как часто их должны были выплачивать и вообще за что.

Лично я не получал никаких денег "на руки". И даже не знаю, сколько у меня там их, поскольку мне об этом не говорили,

– сказал пленный.

Родителям деньги не доверил

Он также отметил, что в последние недели перед пленом им сказали, что можно написать заявление, чтобы родители могли получать эти деньги. Однако пленник решил этого не делать.

Я не стал это подписывать, поскольку надеялся, что вернусь и заберу деньги за "спецоперацию" сам. Если там, конечно, что-то есть,

– сказал пленный.

О чем мечтал пленный

Он также рассказал, как думал использовать деньги в свои 18 лет, какие бы ему должна была выплатить россия за участие в войне против Украины. В частности, пленный мечтал о технике и даже водительском удостоверении.

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"Компьютер какой-то хороший, водительское удостоверение. Также помог бы родителям – какие-нибудь покупки одежды, продуктов, все, что нужно", – рассказал пленный.

Полный стрим с Владимиром Золкиным на 24 канале: смотрите видео



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