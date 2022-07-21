Про це в ексклюзивному стрімі з українським журналістом та блогером Володимиром Золкіним розповів військовополонений. Він проживав на тимчасово окупованій території Донецької області, де його й мобілізували на війну проти України.

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Ніхто не знає, чи їм щось заплатили

За словами полоненого, він абсолютно не знає, скільки йому мала заплатити держава-агресорка за участь у війні проти України. Як він зазначив, відомо лише те, що їм повинні були нараховувати "якісь" гроші з 13 березня (2022 року – 24 канал), але ніхто не знав скільки, як часто їх мали виплачувати та взагалі за що.

Особисто я не отримував жодних грошей "на руки". І навіть не знаю, скільки в мене там їх, оскільки мені про це не говорили,

– сказав полонений.

Батькам гроші не довірив

Він також зазначив, що в останні тижні перед полоном їм сказали, що можна написати заяву, аби батьки могли отримувати ці гроші. Однак полонений вирішив цього не робити.

я не став це підписувати, оскільки сподівався, що вернусь і заберу гроші за "спєцапєрацию" сам. Якщо там, звичайно, щось є,

– сказав полонений.

Про що мріяв полонений

Він також розповів, як думав використати гроші у свої 18 років, які б йому мала виплатити росія за участь у війні проти України. Зокрема, полонений мріяв про техніку й навіть водійське посвідчення.

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"Комп'ютер якийсь хороший, водійське посвідчення. Також допоміг би батькам – які-небудь покупки одягу, продуктів, усе, що потрібне", – розповів полонений.

Повний стрім із Володимиром Золкіним на 24 каналі: дивіться відео



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