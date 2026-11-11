Защита энергетики и давление на Россию: Сибига назвал приоритеты Украины на встрече G7

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главами МИД стран "Большой семерки" в Париже. Он обозначил насущные потребности Украины в обороне и призвал ограничить "теневой флот" России.

Ключевым направлением переговоров министров стало создание практических условий для приближения справедливого мира. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Какиее приоритеты?

Украинская сторона проинформировала партнеров об эскалационных шагах России и отдельно обратила внимание на гуманитарную миссию в Олешках.

Нам следует воспользоваться этой динамикой для продвижения к полному прекращению огня, а также шагов по деэскалации и мер по укреплению доверия,

– отметил Андрей Сибига.

Глава украинского МИД подробно изложил перечень насущных потребностей государства на фоне постоянных российских атак. Среди приоритетов – усиление противовоздушной обороны, предоставление дополнительной энергетической помощи и достаточное финансирование.

На заседании также уделили внимание усилению экономического давления на агрессора. В частности, речь шла о санкциях против российского "теневого флота" и запрете на въезд для граждан России.

В ходе встречи дипломаты затронули вопросы глобальной продовольственной стабильности. По словам Сибиги, у Украины есть конкретные предложения, направленные на восстановление свободы судоходства в Черном море.

Министры также обсудили попытки российских и белорусских спортсменов принять участие в международных соревнованиях.

Я подчеркнул, что любое ослабление спортивных санкций является неприемлемым и аморальным, пока продолжается агрессивная война России,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига подчеркнул, что единство стран G7 и решимость в поддержке Украины остаются важными для укрепления позиций Украины и давления на Россию.

Напомним, Украина передала партнерам предложения по перемирию в энергетике и в Черном море. Киев ожидает ответа Москвы на эти инициативы