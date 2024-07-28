Всего за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, а также 74 авиаудара. Кроме этого, совершил 4 883 обстрелы, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.

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Враг пытался атаковать в районе Новосергиевки: смотрите на карте

Силы обороны отбили штурмы врага возле Верхнекаменского: смотрите на карте

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Какова ситуация вблизи Нью-Йорка: смотрите на карте

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Что происходит в районе Малой Токмачки: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях