Всего за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, а также 74 авиаудара. Кроме этого, совершил 4 883 обстрелы, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в целом произошло 9 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

Возле Глубокого были бои: смотрите на карте

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Синьковки Харьковской области.

В районе Синьковки ВСУ отбили атаки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак противника в районах Новосергиевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.

Враг пытался атаковать в районе Новосергиевки: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Спорное.

Силы обороны отбили штурмы врага возле Верхнекаменского: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские защитники остановили шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Украинские защитники остановили врага в районе Андреевки: смотрите на карте

На Торецком направлении враг 28 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

Какова ситуация вблизи Нью-Йорка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

ВСУ отбили врага у Новоалександровки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковиевка, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались наступать на Красногоровку: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

На Времовском направлении противник совершил семь безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.

Враг атаковал в районе Константиновки: смотрите на карте

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

Что происходит в районе Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг пытается атаковать наши позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачные атаки на позиции Сил обороны.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.