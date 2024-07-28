Загалом протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, а також 74 авіаудари. Крім цього, здійснив 4 883 обстріли, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню.

Цікаво Понад 1100 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 28 липня

Що відбувається на Сході України

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 9 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

Біля Глибокого були бої: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки Харківської області.

У районі Синьківки ЗСУ відбили атаки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак противника в районах Новосергіївки Харківської області, Макіївки, Невського Луганської області; Тернів Донецької області.

Ворог намагався атакувати в районі Новосергіївки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в районах населених пунктів Верхньокам'янське та Спірне.

Сили оборони відбили штурми ворога біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

Українські захисники зупинили ворога в районі Андріївки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог 28 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

Яка ситуація поблизу Нью-Йорка: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ЗСУ відбили ворога біля Новоолександрівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни намагалися наступати на Красногорівку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Костянтинівка та Роздольне Донецької області.

Ворог атакував в районі Костянтинівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

Що відбувається в районі Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог намагається атакувати наші позиції в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснив три невдалі атаки на позиції Сил оборони.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.