Загалом протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, а також 74 авіаудари. Крім цього, здійснив 4 883 обстріли, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню.

Цікаво Понад 1100 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 28 липня

Що відбувається на Сході України

Біля Глибокого були бої: дивіться на карті

У районі Синьківки ЗСУ відбили атаки: дивіться на карті

Ворог намагався атакувати в районі Новосергіївки: дивіться на карті

Сили оборони відбили штурми ворога біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

Українські захисники зупинили ворога в районі Андріївки: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Нью-Йорка: дивіться на карті

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Росіяни намагалися наступати на Красногорівку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Ворог атакував в районі Костянтинівки: дивіться на карті

Що відбувається в районі Малої Токмачки: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках