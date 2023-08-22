Успехи ВСУ на Запорожье, наступление россиян в районе Клещиевки: карта боев за 22 августа

Украинские военные во время наступления имели успех на Запорожье и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время, украинские защитники сдерживают наступление россиян на Востоке.

На Востоке остаются основные направления наступления российских военных. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

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Какова ситуация на Донбассе

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Торского, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Приволья и Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

Карта боев в районе Клещиевки

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

Силы обороны имели успех на Юге

враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Чаривне, Егоровка, Степовое, Лобково, Пятихатки Запорожской области. В Минобороны накануне сообщили, что Силы обороны имели успех в районе Малой Токмачки и Работино . В Генштабе ВСУ тоже подтвердили информацию об успехах в районе Работино.

Карта боев в районе Работино

противник нанес авиационные удары в районах Томарино, Дач, Зимовника Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изменений.противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов.