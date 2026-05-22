Их убила Россия: Лубинец шокировал, сколько украинцев погибло во время полномасштабной войны

Россия каждый день продолжает убивать мирное население Украины. С начала полномасштабного вторжения от действий врага погибло по меньшей мере 15 850 человек.

Об этом 22 мая сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он привел данные ООН.

Смотрите также "Они охотятся и убивают гражданских на улицах": Мельник призвал лишить Россию членства в ООН

Сколько людей убила Россия в Украине?

Дмитрий Лубинец привел данные ООН, согласно которым с 24 февраля 2022 года Россия убила в Украине по меньшей мере 15 850 человек. Среди жертв – 791 ребенок.

791 погибший ребенок – это сотни несбывшихся мечтаний, несыгранных школьных спектаклей, неотпразднованных дней рождений,

– подчеркнул омбудсмен.

От действий врага пострадали еще 44 809 человек, из которых 2 752 – дети.

Лубинец отметил, что речь идет только о подтвержденных случаях. Реальные цифры могут быть значительно больше и, к сожалению, продолжают расти.

Мир видит, как Россия целенаправленно атакует мирные города и гражданское население. И об этих преступлениях нельзя молчать,

– добавил Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Лубинец считает, что каждая такая потеря должна фиксироваться, а преступление – получить надлежащую реакцию международного сообщества.

Военные преступления России: последние новости

По данным Bring Kids Back, сейчас зафиксировано 20 570 записей о принудительном перемещении или депортации украинских детей Россией.

Кроме того, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник приводил данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Они свидетельствуют, что в январе – апреле 2026 года число жертв среди гражданских украинцев возросло на 21% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. А по сравнению с 2024 годом – на 93%. Из-за этого роста Мельник призвал пересмотреть статус России в Совете Безопасности ООН