В Черном море находятся 9 российских кораблей: угроза ракетных ударов высока

Угроза ракетных ударов с Черного моря все еще остается очень высокой. Враг все еще держит в акватории свои суда с крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как отмечают в оперативном командовании "Юг", около десятка российских судов сейчас находятся в акватории Черного моря. И никто не исключает, что в любой момент со стороны оккупированного полуострова Крым не будут производиться ракетные обстрелы .

Читайте также Оккупанты авиацией штурмуют Авдеевское и Бахмутское направления: боевые действия продолжаются

Четыре носителя крылатых ракет наготове

В Черном море остается 9 боевых кораблей, а также катеров россиян. Все они маневрируют у побережья Крыма. Что касается остальных вражеских судов, то они находятся в пунктах базирования.

В то же время не следует пренебрегать правилами безопасности. Сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся сразу 4 носителя крылатых ракет типа "Калибр". Речь идет о двух надводных, а также двух подводных судах. Кроме того, в акватории моря находится большой десантный корабль.

Напоминаем, что риск ракетных ударов все еще остается очень высоким. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучали сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Там следует оставаться, пока не будет отбоя. Такой простой алгоритм действий может спасти жизнь вам и вашим близким.

А еще нам бы очень хотелось поблагодарить силы ПВО, которые продолжают уничтожать ракеты, которые враг выпускает по Украине. Их, как и другого вооружения оккупантов, с каждым днем становится все меньше. И все это позволяет приближать нашу победу над россиянами, цинично развязавшими войну в нашем государстве.

Враг продолжает нести потери

К слову, с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать уже 41 650 российских захватчиков. Отметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

Также у врага на 1792 танка, 4032 боевых бронированных машин, 950 артиллерийских систем, 260 РСЗО, 123 единицы средств ПВО, а также 83 единицы специальной техники меньше.

Кроме того, российские захватчики не досчитаются 223 самолетов, 191 вертолета, 742 БпЛА, 182 крылатых ракет, 15 судов и 2964 автомобилей и автоцистерн.

Достойно внимания – оккупанты накапливают силы для нападения на Кривой Рог: смотрите видео