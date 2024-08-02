В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его вдохновляют украинцы. Он также считает, что Украина имеет силу, чтобы выстоять в войне.

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Что вызывает беспокойство в США

Остин заявил, что США обеспокоены из-за прогресса российских войск на фронте в Украине.

Остин сказал, что США обеспокоены прогрессом России в Украине, которой Вашингтон будет продолжать оказывать помощь в сфере безопасности,

– говорится в сообщении.

Глава Пентагона также отметил, что его вдохновляет способность Украины привлекать новые ресурсы и пополнять ряды своей армии.

Он похвалил украинцев за их решимость и усилия, направленные на то, чтобы выстоять в условиях военной агрессии.

"Украинцы очень решительные люди", – добавил Остин.

К слову, Владимир Зеленский объяснил причины успехов России на фронте и когда ВСУ смогут контратаковать. По его словам, в оккупанты могут продвигаться из-за недостатка вооружения в украинской армии, поэтому о контрнаступлении можно будет говорить только, когда большинство бригад будут укомплектованы всем необходимым.