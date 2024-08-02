Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що його надихають українці. Він також вважає, що Україна має силу, щоб вистояти у війні.

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Що викликає занепокоєння у США

Остін заявив, що США занепокоєні через прогрес російських військ на фронті в Україні.

Остін сказав, що США стурбовані прогресом Росії в Україні, якій Вашингтон продовжуватиме надавати безпекову допомогу,

– мовиться у повідомленні.

Очільник Пентагону також відзначив, що його надихає здатність України залучати нові ресурси і поповнювати ряди своєї армії.

Він похвалив українців за їхню рішучість і зусилля, спрямовані на те, щоб вистояти в умовах військової агресії.

"Українці дуже рішучі люди", – додав Остін.

До слова, Володимир Зеленський пояснив причини успіхів Росії на фронті та коли ЗСУ зможуть контратакувати. За його словами, в окупанти можуть просуватися через нестачу озброєння в української армії, тому про контрнаступ можна буде говорити лише, коли більшість бригад будуть укомплектовані усім необхідним.