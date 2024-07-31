Відповідну заяву в інтерв'ю французьким ЗМІ озвучив президент України Володимир Зеленський. Він також пояснив, чому російські загарбники зараз мають певні просування на полі бою.

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Чому Росія має успіхи на фронті

Серед причин просування ворога на тих чи інших напрямках зараз – недостатнє забезпечення зброєю та іншими комплектуючими. Зокрема, йдеться про 14 вищезгаданих бригад, які вже є підготовленими, але недостатньо укомплектованими.

Це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. І все дуже просто. Коли ми говорили та готували відповідні пакети, це укомплектація 14 цих бригад. Як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано 3, можна зупинити,

– сказав президент.

За його словами, пакети військової допомоги, які нещодавно надали країни-союзниці, будуть направлені на укомплектування саме цих бригад. Однак військовим, які наразі перебувають на полі бою та відбивають ворожі штурми, також потребують озброєння.

Як запевнив Володимир Зеленський, коли наша держава зможе забезпечити зброєю хоча б 10 з 14 підготовлених бригад, то тоді можна буде говорити про те, щоб зупинити просування російських загарбників на тих чи інших ділянках фронту.

"Ось вам і відповідь, коли ми зможемо їх зупинити. Ми їх зможемо зупинити, безумовно. Але є ось така вартість, бо вартість – це час. Час, поки укомплектуємо бригади. А час – це життя людей. Перша причина. Я думаю, що вона найголовніша", – пояснив він.

Водночас є й друга причина подібній ситуації на фронті. На думку українського лідера, що росіяни, які йдуть вперед, бояться повертатись назад. Вочевидь, як стверджує Зеленський, це пов'язано з тим, що при спробі піти назад їх вбивають свої ж.

Це правда. І це правда – їх там вбивають, якщо вони біжать назад. Це точно ні про демократію, ні про свободу, ні про що. Ось вам і відповідь. Це друга. Ми не можемо вбивати своїх людей. І не будемо цього робити. А росіяни не хочуть про це думати. Путіну все одно, він їх не рахує,

– додав президент.