На Банковой предполагают "утихомиривание" горячей фазы войны до выборов в США в этом году, – СМИ

На Банковой предполагают, что партнеры могут попытаться "утихомирить" горячую фазу войны в Украине до ноября 2026 года. Связывают срок с американскими выборами в Конгресс США.

Об этом "РБК-Украина" сообщили информированные источники.

Когда и кто может "утихомирить" войну?

Источники медиа заявили, что на Банковой не исключают конец горячей фазы войны в Украине до выборов в Конгресс США 3 ноября 2026 года.

Мы предполагаем, что американцы намерены попытаться все "утихомирить" до их выборов осенью,

– сказал собеседник.

Он отметил, что благодаря рекордным потерям оккупантов и замедлению их наступления впервые за долгое время инерционный сценарий войны играет в пользу Украины. Это и объясняет слова президента Владимира Зеленского о шансе на конец горячей фазы войны примерно до ноября.

"Карты", в отсутствии которых Трамп упрекал Украину, Киев имеет давно. Но сейчас страна проводит планомерные комбинации, загоняющие врага в тупик,

– говорится в материале.

По данным издания, американская сторона продолжает рабочие контакты. А Дональд Трамп может серьезно взяться за вопрос завершения войны в Украине из-за риска проигрыша республиканцев.

К тому же обращают внимание на то, что в ближайшее время США все же как-то урегулируют ситуацию на Ближнем Востоке. Поэтому у американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера появится возможность вернуться к вопросу Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский назвал сильнейшей переговорной позицией, когда бы за столом одновременно встретились Украина, Россия, США и Европа. Однако после начала войны на Ближнем Востоке американцы сместили свое внимание, из-за чего возникла пауза в переговорах.

Ключевыми факторами вероятных переговоров украинский лидер назвал военную ситуацию, экономическое и санкционное давление на Россию. По его мнению, к зиме стороны должны "найти способ, дипломатический путь, сесть и поговорить".