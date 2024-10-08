О главных новостях 8 октября, последствия обстрела дронами, последствия взрывов на оккупированном полуострове, ситуацию на фронте и международной арене – пишет 24 Канал.
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В Николаевской области ликвидировали вражеские ударные дроны
В ночь на 8 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".
Российские войска обстреляли Запорожскую область
Пятеро мужчин и одна женщина получили ранения в результате российских атак по Запорожью.
Сейчас в ОГА поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Россия запустила "Шахеды" для атаки по Украине
Российские военные ночью запускали ударные дроны-камикадзе. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.
На атакованной ВСУ нефтебазе в Феодосии загорелась еще одна цистерна
Пожар вспыхнул ночью. К нефтебазе помчались скорые и пожарные машины.
Ранее сообщалось о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах.