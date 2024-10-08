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07:17, 8 жовтня

На Миколаївщині ліквідували ворожі ударні дрони

У ніч на 8 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

07:13, 8 жовтня

Російські війська обстріляли Запорізьку область

Пʼятеро чоловіків і одна жінка дістали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю.

Наразі в ОВА надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

06:39, 8 жовтня

Росія запустила "Шахеди" для атаки по Україні

Російські військові вночі запускали ударні дрони-камікадзе. У низці областей оголошували повітряну тривогу.

06:36, 8 жовтня

На атакованій ЗСУ нафтобазі у Феодосії загорілася ще одна цистерна

Пожежа спалахнула вночі. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини.

Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.