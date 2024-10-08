Про головні новини 8 жовтня, наслідки обстрілу дронами, наслідки вибухів на окупованому півострові, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.
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На Миколаївщині ліквідували ворожі ударні дрони
У ніч на 8 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".
Російські війська обстріляли Запорізьку область
Пʼятеро чоловіків і одна жінка дістали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю.
Наразі в ОВА надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Росія запустила "Шахеди" для атаки по Україні
Російські військові вночі запускали ударні дрони-камікадзе. У низці областей оголошували повітряну тривогу.
На атакованій ЗСУ нафтобазі у Феодосії загорілася ще одна цистерна
Пожежа спалахнула вночі. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини.
Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.