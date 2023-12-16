Об этом заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. По его словам, приоритетными пунктами этого сотрудничества является мобилизация и обустройство фортификационных сооружений, передает 24 Канал.

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Умеров рассказал о сотрудничестве с местными властями

Министр обороны отметил, что сейчас орган объединяется вместе с областной военной администрацией по важным задачам по защите населения. Так, министерство вместе с местными властями работает на разных уровнях по вопросу фортификации.

"Ставим в приоритет – линии полос и так далее", – подчеркнул Умеров.

Кроме того, он отметил, что министерство также работает с военными администрациями по вопросу мобилизации. На Конгрессе он представил план совместных действий вместе с областными и районными военными администрациями.

Будем фокусироваться на фортификации и рекрутинге,

– сказал министр.

Министр обороны сказал, может ли сельский голова подписывать повестки.