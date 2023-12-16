Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров під час Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. За його словами, пріоритетними пунктами цієї співпраці є мобілізація й облаштування фортифікаційних споруд, передає 24 Канал.

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Умєров розповів про співпрацю з місцевою владою

Міністр оборони зазначив, що зараз орган об’єднується разом з обласною військовою адміністрацією щодо важливих завдань із захисту населення. Так, міністерство разом із місцевою владою працює на різних рівнях щодо питання фортифікації.

"Ставимо в пріоритет – лінії смуг і так далі", – наголосив Умєров.

Крім того, він зазначив, що міністерство також працює з військовими адміністраціями щодо питання мобілізації. На Конгресі він презентував план спільних дій разом з обласними та районними військовими адміністраціями.

Будемо фокусуватись на фортифікації та рекрутингу,

– сказав міністр.

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