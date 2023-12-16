Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров під час Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. За його словами, пріоритетними пунктами цієї співпраці є мобілізація й облаштування фортифікаційних споруд, передає 24 Канал.
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Умєров розповів про співпрацю з місцевою владою
Міністр оборони зазначив, що зараз орган об’єднується разом з обласною військовою адміністрацією щодо важливих завдань із захисту населення. Так, міністерство разом із місцевою владою працює на різних рівнях щодо питання фортифікації.
"Ставимо в пріоритет – лінії смуг і так далі", – наголосив Умєров.
Крім того, він зазначив, що міністерство також працює з військовими адміністраціями щодо питання мобілізації. На Конгресі він презентував план спільних дій разом з обласними та районними військовими адміністраціями.
Будемо фокусуватись на фортифікації та рекрутингу,
– сказав міністр.
Міністр оборони сказав, чи може сільський голова підписувати повістки
- Рустем Умєров поставив остаточну крапку у питанні того, чи може сільський голова підписувати повістки військовозобов'язаним українцям. За словами міністра, такі дії є абсолютно законними.
- Зокрема, Умєров у цьому питанні посилався на постанову Кабінету міністрів, яка дозволяє такі дії очільникам сільських рад. Вони можуть формувати та підписувати повістки.
- Міністр також повідомив, що інші пов'язані з мобілізацією питання законодавчо опрацьовуються. За його словами, ці питання озвучать після того, як їх схвалить Верховна Рада.
- Рустем Умєров також спростував заяви щодо того, що Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть усунути з обійманої посади. За словами міністра, наразі таке питання не розглядають.
- Він додав, що знає, що питання відставки Залужного "розгойдують" як зсередини, так і ззовні. Однак ще раз наголосив, що на сьогодні питання відставки Залужного відсутнє.