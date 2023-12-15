Міністр оборони Рустем Умєров виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке проходило у Львові 15 грудня. На цьому заході голова Міноборони відповів на питання щодо мобілізації.

До теми Мобілізація у 2024 році: які зміни планує внести Верховна Рада до цього процесу

Що сказав Умєров про повістки

Голова Міноборони України дав зрозуміти, що сільський голова може підписувати повістки. Умєров послався на постанову Кабміну.

Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352,

– сказав міністр.

Міністр також повідомив, що інші пов'язані з мобілізацією питання законодавчо опрацьовуються. За його словами, ці питання озвучать після того, як їх схвалить Верховна Рада.

Що кажуть посадовці про мобілізацію в Україні