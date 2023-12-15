За словами Віталія Кіма, Миколаївщина показала найкращий результат в Україні по мобілізації. З початку повномасштабного російського вторгнення в регіоні були мобілізовані 33 тисячі осіб.

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Що відомо про посилення мобілізації на Миколаївщині

У Миколаївській області видали наказ про посилення мобілізаційних заходів. Віталій Кім зазначив, що ухилянтів будуть ловити.

За його словами, на Миколаївщині не було рейдів представників військкоматів по спортзалах та закладах відпочинку.

Ми видали спільні накази, для повноважень, видачі посвідчень, ті речі, які зараз недоопрацьовані, ми доопрацювали на обласному рівні. Комісії мобільні будуть їздити, будуть перевіряти, ухилянтів будуть ловити,

– зазначив Кім.

Він зауважив, що Миколаївщина показала найкращий результат в Україні по мобілізації та висловив вдячність людям. Кім наголосив, що в них відсоток, який опрацьований, менший, ніж відсоток тих, хто після ВЛК йде до Збройних сил.

За словами голови Миколаївської ОВА, станом на сьогодні на Миколаївщині були мобілізовані 33 тисячі осіб, з них 21 тисяча відбула в бойові частини. Кім зазначив, що 99% бійців, з якими він спілкується, вважають, що забирати чоловіків зі спортзалів і клубів це – правильно.

Мобілізація в 2024 році: яких змін очікувати

Верховна Рада України планує впровадити зміни до законів, які змінять правила мобілізації, військової служби та звільнення під час воєнного стану. Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки депутат Роман Костенко повідомив про можливі зміни:

планують розширити права ТЦК, вони зможуть також вести і аудіо, і відеозаписи;

працівники ТЦК зможуть перевіряти приписні і документи;

Крім цього представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що в новому законопроєкті будуть змінені правила вручення повісток. Зокрема: