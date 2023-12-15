По словам Виталия Кима, Николаевская область показала самый лучший результат в Украине по мобилизации. С начала полномасштабного российского вторжения в регионе было мобилизовано 33 тысячи человек.

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Что известно об усилении мобилизации в Николаевской области

В Николаевской области издали приказ об усилении мобилизационных мер. Виталий Ким отметил, что уклонистов будут ловить.

По его словам, в Николаевской области не было рейдов представителей военкоматов по спортзалам и заведениям отдыха.

Мы выдали общие приказы для полномочий, выдачи удостоверений, те вещи, которые сейчас недоработаны, мы доработали на областном уровне. Комиссии мобильные будут ездить, будут проверять, уклонистов будут ловить,

– отметил Ким.

Он отметил, что Николаевская область показала лучший результат в Украине по мобилизации и выразил благодарность людям. Ким подчеркнул, что у них проработанный процент меньше, чем процент тех, кто после ВВК идет в Вооруженные силы.

По словам главы Николаевской ОВА, по состоянию на сегодняшний день в Николаевской области были мобилизованы 33 тысячи человек, из них 21 тысяча отбыла в боевые части. Ким отметил, что 99% бойцов, с которыми он общается, считают, что забирать мужчин из спортзалов и клубов это правильно.

Мобилизация в 2024 году: каких изменений ожидать

Верховная Рада Украины планирует внедрить изменения в законы, которые изменят правила мобилизации, военной службы и увольнения во время военного положения. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутат Роман Костенко сообщил о возможных изменениях:

планируют расширить права ТЦК; они смогут также вести и аудио, и видеозаписи;

работники ТЦК смогут проверять приписные и документы;

Кроме этого, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что в новом законопроекте будут изменены правила вручения повесток. В частности: