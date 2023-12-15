Министр обороны Рустем Умеров выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей, проходившем во Львове 15 декабря. На этом мероприятии глава Минобороны ответил на вопросы о мобилизации.
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Что сказал Умеров о повестках
Глава Минобороны Украины дал понять, что сельский глава может подписывать повестки. Умеров сослался на постановление Кабмина.
Сельский председатель имеет право лично формировать и подписывать повестки, согласно постановлению Кабинета Министров по номеру 352,
– сказал министр.
Министр также сообщил, что другие связанные с мобилизацией вопросы законодательно прорабатываются. По его словам, эти вопросы будут озвучены после того, как их одобрит Верховная Рада.
Что говорят чиновники о мобилизации в Украине
- Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал усиление мобилизации в регионе. По его словам, по Николаевской области будут ездить мобильные комиссии, которые будут проверять людей и ловить уклонистов.
- Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов дал понять, что в скором времени в мобилизации могут появиться изменения. Владимир Зеленский хочет рассмотреть соответствующие инициативы на следующей Ставке.
- Напомним, министр цифровизации Михаил Федоров опроверг фейк о том, что военкоматы через "Дию" будут якобы присылать военнообязанным повестки. Сам вброс был распространен благодаря кремлевским пропагандистам.