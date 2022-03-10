Война в Украине унесла жизни по меньшей мере 549 гражданских, еще 957 ранены – ООН

В результате вероломного нападения России на Украину, которое началось 24 февраля, уже пострадало более 1500 гражданских. Об этом свидетельствуют данные ООН.

В ООН считают, что реальные цифры значительно выше

Согласно данным Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 9 марта пострадали 1506 гражданских. Из-за военных действий России погибли 549 мирных людей.

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В ООН считают, что реальные цифры гораздо выше. Причина в том, что информация с мест, где велись интенсивные бои, задерживается.

Речь идет о Волновахе, Мариуполе и Изюме, где из-за вражеских обстрелов фиксировались сотни случаев гибели или ранения гражданских лиц.

"Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что причиной большей части случаев гибели или ранения были:

применение взрывных устройств с большой зоной поражения;

обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня;

ракетные и авиаудары.

По подтвержденным данным ООН, погибло:

101 мужчина;

67 женщин;

9 мальчиков и 6 девочек

Пол 26 детей и 340 взрослых пока не удалось установить. Среди 957 раненых – 14 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка, пол которых пока не удалось установить.

Сообщается, что в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на 10 марта было зафиксировано 99 погибших и 370 раненых.

Что касается оккупированных территорий, то сообщается о 24 погибших и 115 раненых.

В других регионах Украины, которіе находятся под контролем правительства Украины, ООН зафиксировала 426 погибших и 472 раненых.

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