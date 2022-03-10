В ООН вважають, що реальні цифри значно вищі

Згідно з даними Верховного комісара ООН з прав людини, станом на 9 березня постраждало 1506 цивільних. Через військові дії Росії загинуло 549 мирних людей.

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В ООН вважають, що реальні цифри значно вищі. Причина в тому, що інформація з місць, де велися інтенсивні бої – затримується.

Йдеться про Волноваху, Маріуполь та Ізюм, де через ворожі обстріли фіксувалися сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб.

"Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики", – йдеться у повідомленні.

В ООН зазначили, що причиною більшої частини випадків загибелі або поранення було:

застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження;

обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню

ракетні та авіа удари.

За підтвердженими даними ООН, загинув:

101 чоловік;

67 жінок;

9 хлопчиків та 6 дівчаток.

Стать 26 дітей та 340 дорослих поки не вдалося встановити. Серед 957 поранених – 14 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

Повідомляється, що в підконтрольних Україні районах Донецької та Луганських областях станом на 10 березня було зафіксовано 99 загиблих та 370 поранених.

Щодо окупованих територій, то повідомляється про 24 загиблих та 115 поранених.

В інших регіонах України, які під контролем уряду України, ООН зафіксувала 426 загиблих та 472 поранених.

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