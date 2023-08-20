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00:54 Владимир Зеленский в обращении к украинцам сообщил, что удалось договориться со Швецией об изготовлении CV-90 в нашем государстве. Кроме того, заявил, что у нас есть прорывный результат относительно Gripen – классных, современных шведских боевых самолетов. Наши воины уже начинают их тестировать.

Глава государства рассказал, что в результате российского удара в Чернигове погибли 7 человек. Раненых и травмированных – 144 и среди них 15 детей.

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