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00:54 Володимир Зеленський у зверненні до українців повідомив, що вдалося домовитися зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Окрім того, заявив, що маємо проривний результат щодо Gripen – класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх.

Глава держави розповів, що у внаслідок російського удару у Чернігові загинули 7 людей. Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей.

Повне звернення президента: дивіться відео