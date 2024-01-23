01:07, 23 января

Печерский суд города Киева 22 января избирал меру пресечения для Романа Гринкевича. В зале суда он отметил, что несколько дней назад из Киева уехал в Одессу по делам.

Уверял, что якобы не знал об объявлении в розыск, потому что якобы не имел связи. Одна из причин – отсутствие у него телефона. Также отрицал попытку пересечения границы.