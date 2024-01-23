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Какая ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба
- За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов с РСЗО. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.
- Утром оккупанты нанесли ракетный удар 4 зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре городов Харьков и Балаклея Харьковской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов.
- На Купянском направлении защитники отразили 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На Лиманском отбили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
- На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За сутки 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.
- На Запорожском направлении отражена атака врага в районе Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 штурм позиций украинских войск, успеха не имел.
- Наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
- Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.
Взлетели Ту-22м3
Ракета, вероятно, Х-59, в направлении Миргорода. Также зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).
Россияне запустили ракеты
Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет в Сумской области в направлении Полтавщины.
В Украине объявили тревогу
В Киеве и большинстве областей Украины воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов.
Оккупанты ударили по жилой застройке Харькова
В Харькове слышали серию взрывов. Враг бил по району жилищной и гражданской застройки. Вскоре местные власти сообщили о поврежденном доме. Информацию о пострадавших уточняют.
Взлет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС
Воздушные силы сообщили о полете нескольких вражеских бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия.
Смогут ли уклонять уехать за границу, получив паспорт другой страны
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, как только закон о множественном гражданстве будет принят, россияне получить паспорт Украины не смогут. Что касается ухилянтов, то им не стоит ожидать "лазейки", которая позволит покинуть страну.
В Белом доме сделали важное заявление
В Белом доме считают, что следующие месяцы будут иметь критическое значение для нашего государства. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности. Джон Кирби подчеркнул, что Конгресс должен скорее принять решение, касающееся финансовой поддержки Украины.
Гринкевич объяснил, почему после объявления в розыск уехал в Одессу
Печерский суд города Киева 22 января избирал меру пресечения для Романа Гринкевича. В зале суда он отметил, что несколько дней назад из Киева уехал в Одессу по делам.
Уверял, что якобы не знал об объявлении в розыск, потому что якобы не имел связи. Одна из причин – отсутствие у него телефона. Также отрицал попытку пересечения границы.
Коломойскому продлили содержание под стражей
22 января Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года. Без изменений осталась сумма залога – 2,65 миллиарда гривен.
В Британии объяснили, почему для них важна Украина
Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отметил, что наше государство – часть Европы. В Лондоне ясно понимают, что безопасность Великобритании связана с безопасностью в Украине.
Россияне ликвидировали пожар в Усть-Луге
оккупанты почти 2 суток тушили пожар в порту "Усть-Луга". Технологический процесс на заводе "Новатек" до сих пор остановлен.