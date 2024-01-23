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Яка ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу
- Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.Ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з РСЗВ. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.
- Зранку окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.
- Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів.
- На Куп'янському напрямку захисники відбили 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
- На Лиманському – відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Упродовж доби 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.
- На Запорізькому напрямку відбито атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 штурм позицій українських військ, успіху не мав.
- Наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
- Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.
Злетіли Ту-22м3
Ракета, ймовірно, Х-59, у напрямку Миргорода. Також зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка (Калузька область).
Росіяни запустили ракети
Повітряні сили повідомили, що перша група ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини.
В Україні оголосили тривогу
У Києві та більшості областей України повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу.
Окупанти вдарили по житловій забудові Харкова
У Харкові чули серію вибухів. Ворог бив по району житлової та цивільної забудови. Згодом місцева влада повідомила про пошкоджений будинок. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Зліт кількох бомбардувальників Ту-95МС
Повітряні сили повідомили про політ кількох ворожих бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспію.
Чи зможуть ухилянти виїхати за кордон, отримавши паспорт іншої країни
Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, щойно закон про множинне громадянство ухвалять, росіяни отримати паспорт України не зможуть. Що стосується ухилянтів, то їм не варто очікувати на "лазівку", яка дозволить покинути країну.
У Білому домі зробили важливу заяву
У Білому домі вважають, що наступні місяці матимуть критичне значення для нашої держави. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки. Джон Кірбі наголосив, що Конгрес має швидше ухвалити рішення, яке стосується фінансової підтримки України.
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Запевняв, що нібито не знав про оголошення у розшук, бо буцімто не мав зв'язку. Одна з причин – відсутність у нього телефона. Також заперечив спробу перетину кордону.
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У Британії пояснили, чому для них важлива Україна
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що наша держава – частина Європи. У Лондоні чітко розуміють, що безпека Великої Британії пов'язана з безпекою в Україні.
Росіяни ліквідували пожежу в Усть-Лузі
Окупанти майже 2 доби гасили пожежу в порту "Усть-Луга". Технологічний процес на заводі "Новатек" досі зупинено.