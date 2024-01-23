01:07, 23 січня

Печерський суд міста Києва 22 січня обирав запобіжний захід для Романа Гринкевича. У залі суду він зазначив, що кілька днів тому з Києва поїхав до Одеси у справах.

Запевняв, що нібито не знав про оголошення у розшук, бо буцімто не мав зв'язку. Одна з причин – відсутність у нього телефона. Також заперечив спробу перетину кордону.