Готовят круговую оборону: в ВСУ рассказали, насколько Одесса готова к обороне и боям на суше

Пропагандистские настроения России о захвате Одессы до сих пор не меняются. Украинские оборонцы уверяют, что регион активно укрепляют и готовят к различным сценариям развития событий.

Подробнее об обороне Одессы рассказал начальник Регионального управления Сил Трол "Юг" Денис Носиков.

Как защитники усиливают оборону Одессы?

Подполковник Денис Носиков ответил, что вопрос обороны Одессы на суше и с моря – комплексный. Сейчас ведется работа по подготовке круговой обороны города и всей области.

Речь идет о многоуровневой системе защиты, которая включает мобильные огневые группы, экипажи перехватчиков и сеть инженерных укреплений.

В регионе создают систему фортификаций и заграждений. В частности, обустраивают противотанковые рвы, ловушки, малозаметные препятствия и другие элементы обороны. Детали Носиков не раскрывает, но подчеркивает, что система является мощной.

Просто так сюда никто не зайдет. Это будет просто невозможно. Также мы сейчас наращиваем наши подразделения добровольческих формирований территориальных общин,

– добавил подполковник.

Отмечается, что это дополнительный ресурс, а не вооруженные силы. К таким формированиям привлекают местных жителей, в частности студентов, пенсионеров и людей, которые по состоянию здоровья не могут приобщиться к рядам ВСУ. И таких, по оценке подполковника – тысячи.

Мы готовим в рамках программы подготовки населения к национальному сопротивлению. На наших ресурсах, полигонах, с нашими инструкторами,

– добавил Носиков.

Добровольческие формирования дополнительно привлекать к обороне Одессы в случае необходимости.

Риторика и настроения нашего врага, что Одесса это там какой-то "русский город" или еще какие-то такие вещи, некоторое время и эта риторика изменится,

– резюмировал военный.

Последние новости с фронта