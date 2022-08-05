В ВСУ рассказали о нынешней стратегии авиации россии: что изменилось

В начале полномасштабного вторжения российская авиация пыталась установить контроль над украинским небом. Однако сейчас самолеты и вертолеты врага почти не залетают в подконтрольное Украине воздушное пространство.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уверяет, что оккупанты просто недооценили защитников и защитниц украинского неба. О нынешней стратегии авиации противника чиновник рассказал на брифинге в "Медиа Центре Украина" 5 августа, передает 24 канал.

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Новая авиационная стратегия российских оккупантов

Юрий Игнат отметил, что в первые трое суток полномасштабного вторжения россия хотела захватить территорию всей Украины. Для этого им необходимо было захватить все наше воздушное пространство – уничтожить Воздушные силы ВСУ и взять контроль над небом.

Эта стратегия у них не сработала потому, что они недооценили Воздушные силы ВСУ. Мы восстановились достаточно быстро и начали наносить по ним (российской авиации – ред. 24 канал) удары. Соответственно, нынешняя стратегия россиян – наносить удары из-за пределов досягаемости наших средств поражения, не входя в зону действия нашей противовоздушной обороны, а также осуществлять ракетный террор населения по всей Украине,

– отметил чиновник.

Спикер Воздушных сил пояснил, что в настоящее время россия выпускает ракеты по Украине в основном из кораблей черноморского флота и каспийской флотилии. Также известно о Ту-95 и Ту-160, которые из районов акватории Каспийского моря наносят удары ракетами Х-101 и Х-555.

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Кроме того, работает дальняя авиация врага – Ту-22М3, которые, фактически, могут долго находиться в небе и наносить удары ракетами Х-22. Однако их дальность меньше, достигает до 600 километров, поэтому там, где они летят, именно на радиус этого действия может включаться воздушная тревога.

Остальные авиации противника, работающие на переднем крае, это штурмовики Су-25, а также ударные вертолеты. Они работают больше там, где ведутся бои, поддерживают боевые действия сухопутных войск, как и наши, так и их вертолетчики и штурмовики так работают. Вот такая основная стратегия боевых действий,

– подытожил Юрий Игнат.

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