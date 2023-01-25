Пакт о ненападении от Лукашенко и успех ВСУ в Луганской области: как меняется ситуация на фронте

Пока на Востоке Украины идут ожесточенные бои, белорусский диктатор Александр Лукашенко выдал циничное заявление о пакте о ненападении. В то же время Силы обороны Украины продвигаются в Луганской области.

Россия продолжает держать украинцев в напряжении из-за учений в Беларуси, хотя признаков формирования ударных группировок до сих пор не обнаружено. Кроме того, украинские военные, вероятно, начали прорывать оборону россиян в Луганской области. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализирован активность в Беларуси и ситуацию на фронте в Украине.

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Пакт о ненападении: какую цель преследует Лукашенко

Во вторник, 24 января, по всей стране в очередной раз звучала воздушная тревога из-за так называемых российско-белорусских авиационных учений. В небо снова поднимались самолеты МиГ-31, которые могут нести на себе ракеты "Кинжал".

На фоне постоянных провокаций со стороны Беларуси диктатор Лукашенко вдруг начал говорить о том, что якобы в Украине готовят экстремистов, но Киев предлагал ему заключить пакт о ненападении.

Очевидно сейчас Лукашенко ищет для себя выход, понимает ведь, что Россия проиграет, но и отказаться от связей с Путиным не может, потому что тогда ему точно конец. Следует напомнить, что несколько дней назад Лукашенко уже бредил тем, что, мол, белорусы действительно активно поддерживают своих "российских братьев", но и якобы не забывают также и об украинцах.

Такое заявление максимально цинично, учитывая, что именно с территории Беларуси произошло нападение на Украину в феврале 2022 года и именно оттуда летели ракеты по мирным украинским городам.

Да и сейчас постоянное накопление российских войск в Беларуси не добавляет украинцам покоя. И сегодня диктатор пошел еще дальше в попытках балансировать. Лукашенко снова заявил об "угрозах" Минску со стороны Запада, но добавил, что якобы ему предлагали даже "заключить пакт о ненападении" с Украиной.

Наиболее цинично, что Лукашенко уверяет, что вся та милитаризация Беларуси россиянами связана с тем, что якобы со всех сторон НАТО и Украина стремятся напасть на его страну. Поэтому он вынужден жестко реагировать.

Теперь Лукашенко уверяет, что все те военные учения и формирования так называемой совместной с россиянами региональной группировки войск – это попытка защитить Беларусь в воздушном пространстве и на земле.

Белорусский диктатор убеждает, что ему бы удержать всех, кто пытается напасть на него, не то что самому куда-то наступать. При этом диктатор уверяет, что если бы белорусы не устояли в 2020 году, в стране сейчас было бы хуже, чем в Украине.

Теперь Лукашенко призывает белорусов сплотиться, чтобы выжить, чтобы над Беларусью не летали ракеты, чтобы на нее не бросали бомбы.

Лукашенко оказался в изоляции

Впрочем, понятно, что все это больные фантазии Лукашенко, ведь чтобы предложить подписать пакт о ненападении, нужно иметь диалог, а с Лукашенко никто, кроме Путина и его окружения, не общается.

Кроме того, в МИД Украины, похоже, ощущают эти отчаянные попытки Лукашенко найти выход, а потому призвали его и его режим не поддаваться Путину и не разрешить снова вовлечь Беларусь в открытую агрессию против Украины, ведь для режима белорусского диктатора это станет роковой ошибкой.

Украина подготовлена к возможному усилению угрозы со стороны Беларуси. У правительства и военных на этот случай четкий план действий и никакого прорыва россияне и белорусы не получат.

Как Россия готовит прикрытие для новой агрессии

Впрочем, здесь следует понимать, что уже долгое время аналитики, разведка и Генштаб ВСУ в один голос уверяют, что угроза повторного наступления со стороны Беларуси маловероятна. Но белорусский режим активно помогает Кремлю в подготовке мобилизованных, в переброске техники и, что важно, в поддержании информационно-психологической операции, чтобы держать в напряжении украинское общество и оттягивать силы обороны Украины с фронта на Востоке и Юге.

Но аналитики Института изучения войны не исключают сценарий, по которому Россия перебросит большое количество войск в Беларусь уже осенью, когда запланированы большие военные учения на белорусской территории. Это может стать прикрытием новой агрессии..

Однако прямо сейчас Минск помогает Путину и подготовкой мобилизованных, и техникой. В частности, Минобороны Беларуси сообщило о том, что военные одной из белорусских механизированных бригад приступили к расконсервации техники из длительного хранения.

При этом там это называют частью совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск Беларуси и России.

Однако ранее наша разведка зафиксировала переброску сил из Беларуси на Восток Украины. Хотя с другой стороны, это еще одно доказательство того, что с техникой и оснащением мобилизованных войск в России уже возникли большие проблемы. Ведь на фото Минобороны Беларуси показаны старые "Уралы", которые сейчас чинят белорусские военные.

Китай все же помогает России

Есть определенные негативные новости об оснащении российской армии. Дело в том, что после заверений Пекина о том, что Китай не знал о планах Путина вторгнуться в Украину и отрицания любой помощи Москве, США обнародовали доказывающую информацию, что Пекин все же помогает России.

Издание CNN утверждает, что администрация Джо Байдена владеет информацией о том, что китайские компании продавали России "нелетальное военное оборудование". Как сообщают источники, речь идет о продаже таких предметов, как бронежилеты и каски.

Однако эти товары не отвечают более серьезной помощи, которую запросила Россия. Но поставки военного оборудования все равно вызывают "озабоченность", однако, как говорят источники в Белом доме, Вашингтону неясно, знает ли об этом центральное правительство КНР.

Конечно, именно государственные предприятия доминируют в экономике Китая, но не все они подлежат повседневному надзору, а это создает поле для манипуляций о том, что правительство Си Цзиньпина не знало о таких поставках.

При этом, как утверждает второй источник, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы отменить их.

Вашингтон заранее предупреждает Пекин

Впрочем, не стоит торопиться с изменой. Следует напомнить, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай уже в начале февраля. И, что немаловажно, в Вашингтоне уже заявили, что вопрос поставки военного оборудования в Россию станет предметом обсуждения.

В случае, если Белый дом действительно определит, что центральное правительство Китая намеренно оказывает помощь российской агрессии или сознательно разрешает эту помощь – администрации придется решить, насколько жесткой должна быть реакция США.

А значит, скорее всего, Вашингтон заранее предупреждает Пекин о том, что он знает об определенной китайской помощи России. Поэтому ее следует устранить до визита Блинкена в Пекин, чтобы этот вопрос не ухудшал общий климат переговоров. Блинкен накануне откровенно заявил, что отношения США и Китая становятся более теплыми.

Впрочем, похоже, что и помощь Беларуси и, возможно, Китаю – не слишком помогает россиянам. По данным CNN, за последние несколько месяцев Кремль отправил десятки тысяч новых российских военных в Украину для усиления линии фронта. Но никакого результата такая переброска сил не дала. Поскольку солдаты прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными", для того чтобы быть "брошенными на поле боя".

ЧВК "Вагнера" неэффективна: это доказали бои под Бахмутом

В Институте изучения войны приводят информацию, подтверждающую, что из 50 тысяч наемников, которых главарь боевиков "Вагнер" Евгеновц Пригожин насобирал по тюрьмам России, на фронте в Украине осталась лишь примерно пятая часть, то есть 10 тысяч. Остальные 40 тысяч либо уже уничтожены, либо получили ранения, либо дезертировали.

Аналитики указали, что модель, которую вагнеровцы использовали, удерживая высокообученных наемников с длительным сроком службы как руководство и элементы типа специальных сил на вершине массы необученных заключенных, также приводит к большим боевым потерям, капитуляции и дезертирству.

И теперь вдобавок к тому, что, по данным аналитиков, Пригожин потерял доверие Путина и ставка делается именно на регулярную армию, правительство США планирует приложить все возможные усилия, чтобы противостоять деятельности российской ЧВК "Вагнера" как в Украине, так и в других странах. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Институт изучения войны привел доказательства неэффективности боевиков "Вагнера" на фронте. В частности, в предыдущие дни россияне продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, но все их отразили Силы обороны Украины.

В Госпогранслужбе Украины повторили, что украинские силы контролируют большую часть самого Бахмута и проводят успешные контратаки с целью возобновления утраченных позиций в этом районе.

Силы обороны постепенно прорывают российскую оборону в Луганской области.

Вместе с тем, ожесточенные бои ведутся и на Луганском направлении. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Стельмаховку и Новоселовское вокруг Сватово. Кроме того, известно, что российские войска штурмуют украинские позиции в стиле "живой волны", то есть пушечное мясо идет вперед без огневой поддержки артиллерии или авиации.

Так же ожесточенные бои идут вокруг Кременной, где ВСУ постепенно продвигаются вперед в город. И именно по Луганщине в Генштабе приводят важную информацию. На Луганском направлении за последние 10 дней наблюдается уменьшение личного состава россиян, а из самого Луганска оккупанты вывозят семьи.

Еще одна важная деталь – оккупанты бросают в бой мобилизованных, тогда как профессиональные военные остаются в тылу. По имеющейся информации Генштаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию России семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил России. Похоже, что украинские артиллеристы и воздушные силы постепенно прорывают российскую оборону в Луганской области.

Что касается Юга, то в Институте изучения войны говорят о том, что российские войска за последние 72 часа провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области. Российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений, несмотря на постоянные заявления пропагандистов.

Накануне даже минобороны России заявило, что во время наступательных операций в Запорожской области россияне захватили более выгодные позиции. но в Генштабе ВСУ в очередной раз подчеркнули – оккупанты были отброшены, а все громкие заявления о достижениях на Запорожском направлении – это ИПСО с целью посеять панику среди украинцев. Это, мол, почерк нового командующего оккупантами Герасимова.