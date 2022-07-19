Возможность протестов в России: Яковенко заявил о недовольстве силовиков из-за войны

На войне в Украине погибают многие российские военные. Среди них есть не только сотрудники минобороны страны-агрессора, но и, например, росгвардии. Это сеет массовое недовольство в рядах силовиков.

Сейчас угрозы восстания нет

Безумные потери кафиров в войне делают все более возможным бунт в России. Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

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Как он пояснил, уже даже в кремле понимают, что в регионах России назревает что-нибудь неприятное. Однако прямой угрозы бунта или восстания нет. Во-первых, это связано с тем, что российская оппозиция обезглавлена, а, во-вторых, там до сих пор есть огромная армия угнетения.

Речь идет о около 500 тысячах росгвардии, огромных войсках федеральной службы охраны, МВС и ФСБ. Их мощность, по мнению Яковенко, способна подавить любое сопротивление.

Однако сейчас трудно сказать, что будет дальше, потому что недовольство из-за потерь в войне постоянно растет.

И до чего это недовольство дойдет – сказать довольно сложно. Как только оно превысит определенный порог, то, вероятно, в момент, когда силовики не будут готовы подавлять сопротивление россиян, возможен социальный взрыв.

– считает журналист.

Спрогнозировать, когда это может произойти, тоже невозможно. Ведь Россия, как говорит Яковенко, – непредсказуемая страна.

"Так было всегда, поскольку в России не существует публичной политики. Все это происходит как подземный пожар, который существует под толстым слоем, постоянно тлеет и порой прорывается в самых неожиданных местах", - рассказал он.

Бунт в России может быть внезапным

Яковенко признал, что в возможности бунта в России сомневаются абсолютно все. Но он заявил, что в истории его страны случались и совершенно непредсказуемые ситуации, как октябрьский переворот.

"Все это происходит внезапно. Это вызвано многими обстоятельствами, в том числе такой особенностью российского сознания как инверсия, то есть мгновенным переходом в исторически ничтожный момент от плюса к минусу, от симпатии к антипатии, от ненависти к любви и наоборот", - считает Яковенко.

Необходимыми для такого изменения парадигмы условиями он считает существенные проблемы с экономикой, а главное – серьезное поражение на фронте.

Фашистские тоталитарные режимы разрушаются двумя способами – либо в результате тотального военного поражения, либо в результате смерти диктатора. Других опций для ликвидации фашистских режимов история человечества не знает,

– подытожил журналист.

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