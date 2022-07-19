Возможность протестов в России: Яковенко заявил о недовольстве силовиков из-за войны
На войне в Украине погибают многие российские военные. Среди них есть не только сотрудники минобороны страны-агрессора, но и, например, росгвардии. Это сеет массовое недовольство в рядах силовиков.
Сейчас угрозы восстания нет
Безумные потери кафиров в войне делают все более возможным бунт в России. Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.
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Как он пояснил, уже даже в кремле понимают, что в регионах России назревает что-нибудь неприятное. Однако прямой угрозы бунта или восстания нет. Во-первых, это связано с тем, что российская оппозиция обезглавлена, а, во-вторых, там до сих пор есть огромная армия угнетения.
Речь идет о около 500 тысячах росгвардии, огромных войсках федеральной службы охраны, МВС и ФСБ. Их мощность, по мнению Яковенко, способна подавить любое сопротивление.
Однако сейчас трудно сказать, что будет дальше, потому что недовольство из-за потерь в войне постоянно растет.
И до чего это недовольство дойдет – сказать довольно сложно. Как только оно превысит определенный порог, то, вероятно, в момент, когда силовики не будут готовы подавлять сопротивление россиян, возможен социальный взрыв.
– считает журналист.
Спрогнозировать, когда это может произойти, тоже невозможно. Ведь Россия, как говорит Яковенко, – непредсказуемая страна.
"Так было всегда, поскольку в России не существует публичной политики. Все это происходит как подземный пожар, который существует под толстым слоем, постоянно тлеет и порой прорывается в самых неожиданных местах", - рассказал он.
Бунт в России может быть внезапным
Яковенко признал, что в возможности бунта в России сомневаются абсолютно все. Но он заявил, что в истории его страны случались и совершенно непредсказуемые ситуации, как октябрьский переворот.
"Все это происходит внезапно. Это вызвано многими обстоятельствами, в том числе такой особенностью российского сознания как инверсия, то есть мгновенным переходом в исторически ничтожный момент от плюса к минусу, от симпатии к антипатии, от ненависти к любви и наоборот", - считает Яковенко.
Необходимыми для такого изменения парадигмы условиями он считает существенные проблемы с экономикой, а главное – серьезное поражение на фронте.
Фашистские тоталитарные режимы разрушаются двумя способами – либо в результате тотального военного поражения, либо в результате смерти диктатора. Других опций для ликвидации фашистских режимов история человечества не знает,
– подытожил журналист.
Яковенко о вероятности восстания в России: смотрите видео
российские военные отказываются воевать в Украине
- В рядах русской армии появляется все больше "отказников", которые не хотят ехать на войну в Украину или продолжать воевать здесь. ВСУ вражеские военные боятся больше, чем наказания собственного руководства.
- Однако командование не учитывает желания, а точнее нежелания своих солдат. Поэтому в некоторых российских частях начали выполнять приказ об отправке на войну абсолютно всех контрактников , включая "отказников". Их насильно или обманом вывозят на границу пи конвоем военной полиции.
- Воевать в Украине не хотят и бурить, которым удалось выжить во время боевых действий. Так, стало известно о 7 солдатах из бурятии, написавших рапорты об отказе от участия в боевых действиях после нескольких месяцев войны. Однако, оказалось, что так просто сложить оружие не получится .
- По рассказам самих солдат, "отказников" везут в военную комендатуру, где содержат 3-4 дня. Бурят закрывают в гараже и кормят один раз в день, после чего везут в СИЗО под Луганском.