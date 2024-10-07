00:34, 7 октября

В воскресенье, 6 октября, с неанонсированным визитом посетил Украину министр обороны Нидерландов. Рубен Брекельманс, в частности, побывал в Харькове, который ежедневно страдает от российских атак.

В соцсетях министр поделился кадрами изуродованного обстрелами города

Я видел последствия мощных российских бомбардировок. Разрушенные квартиры. Дефицит электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах,

– написал Брекельманс.

Также заявил, что Украина может защититься от вражеских атак, "держа Россию на большем расстоянии".