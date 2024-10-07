Про головні новини 7 жовтня, наслідки атак агресора, вибухи на окупованому півострові, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.

Зверніть увагу Росіяни впритул розстріляли беззбройних українських військових біля Нью-Йорка

03:59, 7 жовтня

Київ і область під атакою "Шахедів": працює ППО

В ОВА наголосили, що повітряна тривога триває. В області працює ППО.

03:03, 7 жовтня

Росіяни прорекламували абсолютно пустий курорт у Північній Кореї

Північнокорейська туристична компанія зняла рекламний ролик з росіянами. Ймовірно, аби привернути увагу туристів з-за кордону. Втім, ролик викликав жартівливі коментарі в мережі через пусті пляжі.

02:12, 7 жовтня

Фіцо обіцяє блокувати вступ України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що буде блокувати вступ України в НАТО, поки буде при владі.

01:18, 7 жовтня

В окупованому Криму лунають вибухи, окупанти підняли авіацію

Жителі Криму повідомляють про вибухи. Перші чули ще близько 23:30 6 жовтня у Сакському районі.

Сигнал тривоги лунає у військових частинах Севастополя. Про це повідомляє "Кримський вітер".

Окупанти підняли винищувачі з аеродрому "Бельбек". Поширюють попередження про небезпеку для аеродромів через ймовірні атаки дронів.

00:34, 7 жовтня

Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків

У неділю, 6 жовтня, з неанонсованим візитом відвідав Україну міністр оборони Нідерландів. Рубен Брекельманс, зокрема, побував у Харкові, який щоденно потерпає від російських атак.

У соцмережах міністр поділився кадрами понівеченого обстрілами міста

Я бачив наслідки потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах,
– написав Брекельманс.

Також заявив, що Україна може захиститися від ворожих атак, "тримаючи Росію на більшій відстані".