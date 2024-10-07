Про головні новини 7 жовтня, наслідки атак агресора, вибухи на окупованому півострові, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.
Зверніть увагу Росіяни впритул розстріляли беззбройних українських військових біля Нью-Йорка
Київ і область під атакою "Шахедів": працює ППО
В ОВА наголосили, що повітряна тривога триває. В області працює ППО.
Росіяни прорекламували абсолютно пустий курорт у Північній Кореї
Північнокорейська туристична компанія зняла рекламний ролик з росіянами. Ймовірно, аби привернути увагу туристів з-за кордону. Втім, ролик викликав жартівливі коментарі в мережі через пусті пляжі.
Фіцо обіцяє блокувати вступ України в НАТО
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що буде блокувати вступ України в НАТО, поки буде при владі.
В окупованому Криму лунають вибухи, окупанти підняли авіацію
Жителі Криму повідомляють про вибухи. Перші чули ще близько 23:30 6 жовтня у Сакському районі.
Сигнал тривоги лунає у військових частинах Севастополя. Про це повідомляє "Кримський вітер".
Окупанти підняли винищувачі з аеродрому "Бельбек". Поширюють попередження про небезпеку для аеродромів через ймовірні атаки дронів.
Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків
У неділю, 6 жовтня, з неанонсованим візитом відвідав Україну міністр оборони Нідерландів. Рубен Брекельманс, зокрема, побував у Харкові, який щоденно потерпає від російських атак.
У соцмережах міністр поділився кадрами понівеченого обстрілами міста
Я бачив наслідки потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах,
– написав Брекельманс.
Також заявив, що Україна може захиститися від ворожих атак, "тримаючи Росію на більшій відстані".