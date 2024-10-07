00:34, 7 жовтня

У неділю, 6 жовтня, з неанонсованим візитом відвідав Україну міністр оборони Нідерландів. Рубен Брекельманс, зокрема, побував у Харкові, який щоденно потерпає від російських атак.

У соцмережах міністр поділився кадрами понівеченого обстрілами міста

Я бачив наслідки потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах,

– написав Брекельманс.

Також заявив, що Україна може захиститися від ворожих атак, "тримаючи Росію на більшій відстані".