Война в Украине затянется на несколько лет, – командование США

Генерал армии США Марк Милли прогнозирует, что война в Украине, по всей вероятности, затянется на годы. То, что сейчас делает Путин, было его давней мечтой.

Представитель военного командования США не уверен, можно ли было сдержать Путина, если не учитывать возможность введения американских войск в Украину. Однако это привело бы к риску большего вооруженного конфликта.

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Это была его (Путина – 24 канал) давняя цель, которая длится годы,

– считает Милли.

Война будет длиться не один год

Милли считает, что война в Украине будет длиться не один год. По его словам, говорится не о десятилетиях, но по меньшей мере о нескольких годах.

Он объяснил, что Москва давно и регулярно требует от США и НАТО сократить свое военное присутствие в Европе. Это свидетельствует о затяжном конфликте в регионе, который выходит за пределы Украины.

США должны расширить военное присутствие в Восточной Европе

По мнению Милли, Америке следует рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии. В частности, увеличить количество военных баз.

Он добавил, что можно обойтись без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными.

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