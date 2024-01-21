Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что так союзники разрешат комплексную проблему. Он добавил, что украинцы этот вопрос решают на поле боя.
Смотрите также Зеленский получит послание от Байдена в Давосе по поводу стратегии войны, – Bloomberg
"И Patriot есть количество, и SAMP/T французских соответственно есть десятки. И IRIS-T несколько десятков", – сказал Маломуж.
Чтобы обслуживать системы, должна быть разработана логистика – модель обеспечения управления и финансирования.
Вопрос мы задали по-другому, что "вы защищаете себя прежде всего". Если проиграет Украина – разворачивается глобальное противостояние. Оно не закончится простой войной,
– сказал генерал армии.
Глобальная война заканчивается ядерной. И тогда, мол, не спасутся ни американцы, ни китайцы, ни европейцы. Помощь союзников будет обеспечением их безопасности и недопущением глобальных боевых действий. Здесь говорится не только о средствах ПВО, но и о другом оружии – самолетах, БТРах, БМП и танках.
"Вот тот приток, который даст перспективу победы на фронте в 2024-м году. Эти средства могут быть, но это огромная работа с каждым правительством должна быть", – подчеркнул бывший руководитель Службы внешней разведки.
С каждым правительством и лидерами нужно нарабатывать то, что они предоставят Украине в пределах своих интересов, глобальной безопасности и интересов украинского государства.
"Это – искусство ведения переговоров, аргументов", – отметил Николай Маломуж.
Поддержка Украины важна
- Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко считает, что в случае поражения Украины Владимир Путин захочет захватить другие страны постсоветского пространства. Следовательно – и переделить сферы влияния в мире. Впрочем, если украинское государство победит, глава Кремля лишится влияния на ряд регионов.
- Владимир Зеленский заявил, что в случае, если мир прекратит помогать Украине, в Европе будет большой кризис. Без помощи США и ЕС украинское государство будет слабее, но все равно будет продолжать бороться. Если страна-агрессор захватит Украину, то, по мнению главы государства, это будет война НАТО с Россией.
- На фоне обсуждения угрозы нападения России на страны Альянса, НАТО начнет крупнейшие за последние десятилетия учения. В них примут участие около 90 тысяч военных.
- Тем временем немецкие эксперты убеждены, что война между НАТО и Россией возможна через 5 – 8 лет. Министр обороны Германии Борис Писториус призывает немецкие Вооруженные силы быть готовыми к этому.