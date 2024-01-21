Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що так союзники розв'яжуть комплексну проблему. Він додав, що українці це питання розв'язують на полі бою.
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"І Patriot є кількість, і SAMP/T французьких відповідно є десятки. І IRIS-T декілька десятків", – сказав Маломуж.
Аби обслуговувати системи, має бути розроблена логістика – модель забезпечення керування та фінансування.
Питання ми поставили по-іншому, що "ви захищаєте себе передусім". Якщо програє Україна – розгортається глобальне протистояння. Воно не закінчиться простою війною,
– сказав генерал армії.
Глобальна війна закінчується ядерною. І тоді, мовляв, не врятуються ані американці, ані китайці, ані європейці. Допомога союзників буде забезпеченням їхньої безпеки та недопущенням глобальних бойових дій. Тут мовиться не лише про засоби ППО, але й про іншу зброю – літаки, БТРи, БМП та танки.
"Оце той приток, який дасть перспективу перемоги на фронті у 2024-му році. Ці засоби можуть бути, але це величезна робота з кожним урядом повинна бути", – наголосив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.
З кожним урядом та лідерами треба напрацьовувати щодо того, що вони нададуть Україні у межах своїх інтересів, глобальної безпеки та інтересів української держави.
"Це – мистецтво ведення переговорів, аргументів", – зауважив Микола Маломуж.
Підтримка України важлива
- Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко вважає, що у разі поразки України Владімір Путін захоче захопити інші країни пострадянського простору. А відтак – і переділити сфери впливу у світі. Утім, якщо українська держава переможе, очільник Кремля втратить вплив на низку регіонів.
- Володимир Зеленський заявив, що у випадку, якщо світ припинить допомагати Україні, в Європі буде велика криза. Без допомоги США та ЄС українська держава буде слабшою, але все одно продовжуватиме боротися. Якщо країна-агресорка захопить Україну, то, на думку глави держави, це буде війна НАТО з Росією.
- На тлі обговорення загрози нападу Росії на країни Альянсу, НАТО розпочне найбільші за останні десятиліття навчання. У них візьмуть участь близько 90 тисяч військових.
- Тим часом німецькі експерти переконані, що війна між НАТО та Росією можлива за 5 – 8 років. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає німецькі Збройні Сили бути готовими цього.