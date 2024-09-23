01:56, 23 сентября

Президент посетил завод, производящий артиллерийские снаряды, 155-й калибр. Подчеркнул, что сейчас – для наших воинов, которые защищают не только не только Украину. Завод будет увеличивать производство.

Начал визит в Соединенные Штаты с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем,

– заявил Зеленский.

Добавил, именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить. Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена.