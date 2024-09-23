Какая ситуация на поле боя сегодня, о новых вражеских атаках и военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 23 сентября – пишет 24 Канал.
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Зеленский сказал, что будет, если Байден откажется поддерживать Украину
Владимир Зеленский в интервью The New Yorker отметил, что отказ президента США поддерживать Украину приведет к очень долгой и изнурительной войне, в которой погибло бы множество людей.
Удар по Запорожью: спасатели показали кадры взрыва и последствий обстрела
В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов по состоянию на 01:00 травмированы 9 человек, из них один ребенок.
Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 квадратных метров. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.
Последствия российского удара: смотрите фото и видео
Зеленский посетил снарядный завод в Пенсильвании
Президент посетил завод, производящий артиллерийские снаряды, 155-й калибр. Подчеркнул, что сейчас – для наших воинов, которые защищают не только не только Украину. Завод будет увеличивать производство.
Начал визит в Соединенные Штаты с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем,
– заявил Зеленский.
Добавил, именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить. Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена.
В Запорожье возросло количество пострадавших в результате вражеского обстрела
Количество пострадавших возросло до 6 человек. Им оказывают медицинскую помощь.
Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим.
На 2 локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает Пункт несокрушимости.
Россия атаковала Запорожье КАБами: есть раненые
Оккупанты атаковали Запорожье. Председатель ОВА заявил, что, предварительно, получили ранения 5 человек.
В результате вражеского удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены дома, расположенные рядом. Вспыхнул пожар.