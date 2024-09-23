01:56, 23 вересня

Президент відвідав завод, що виробляє артилерійські снаряди, 155-й калібр. Наголосив, що зараз – для наших воїнів, які захищають не лише не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво.

Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям,

– заявив Зеленський.

Додав, саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти. Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене.