Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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"Нет ожиданий относительно радикального изменения ситуации"

Еврочиновник отметил, что война России против Украины – это война на истощение. По словам источника, пока, ситуация на фронте не слишком меняется. Впрочем, украинская армия должна не останавливаться.

Я не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы, ближайшее время. У меня нет ожиданий относительно радикального изменения ситуации,

– сказал высокопоставленный дипломат.

Также добавил, что как и любая война, война в Украине рано или поздно закончится. Однако, Евросоюз имеет свой долг, – быть уверенными, что эта война приведет к результату, в котором Украина будет независимой и суверенной страной.

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