Война с Украиной отменяется, Россия перешла на новый уровень

Довольно долго думала Россия, и наконец-то решение принято – война с Украиной отменяется.

Цель Путина еще не достигнута

Нет, боевые действия на нашей территории не прекратятся, пока мы не убьем всех российских оккупантов. Теперь война будет идти на новом уровне. Россия объявила битву всему Западу.

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Единственная проблема, что никто не знает окончательно, а каковы цели России? Ну, Путина цель понятна – править до момента, пока его не вынесут из кабинета в мавзолей. На мавзолей он еще залезает, а тут вопрос дожить до того момента, чтобы из кабинета прямо внутрь, туда.



Путин определенно мечтает, чтобы его увековечили в мавзолее / Фото Getty Images

Хотеть не вредно

А вот цель глобальная непонятна. То есть они говорят: "Нас должны уважать больше, мы должны чувствовать себя в безопасности, мы, мы, мы"... Короче, обычный российский нацизм.

Пока они все это обсуждают в теплых залах, но что будет дальше – кто его знает. Нет, газ в России никуда не денется, но импортное освещение – здесь могут быть моменты.

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