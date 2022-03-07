Война с Украиной запустила процесс ликвидации путинского режима, – Данилов
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Начался двенадцатый день украинского национального сопротивления. Алексей Данилов сообщил последние новости по борьбе.
По его мнению, будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным, как для всего мира, так и для самой России.
Важно Решаем будущее континента своим сопротивлением, – новое обращение Зеленского
Все из-за того, что война с Украиной запустила процесс ликвидации самого путинского режима.
Никогда не воюйте с Украиной, наш народ прошел в течение тысячелетий нечеловеческие испытания, перемолол не одну империю и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас,
– отметил Алексей Данилов.
"Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем", – добавил Данилов.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!