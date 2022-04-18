Война на уничтожение Украины: россиян удивят два факта

Мало что доставляет столько удовольствия, как наблюдать за импотентной истерикой российских ура-патриотов в последние дни.

Пока официальные власти отказываются признавать, что "Москва" была уничтожена ударом "Нептунов", в прайм-тайм эфире российского телевидения "эксперты" визжат о необходимости срочного объявления войны Украине так, будто у них вот-вот произойдет инсульт.

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Крики пропагандистов

Пропагандист Соловьев рычит, что он "в бешенстве, просто в бешенстве!". Какой-то известный блогер-спецназовец, записал видеообращение к Путину, в котором требует либо "прекратить эту др*чку немедленно, либо начать воевать нормально". Знаменитый террорист Стрелков/Гиркин хмуро призывает созвать ополчение Брянской и Курской областей, пока не стало слишком поздно.

Школьный хулиган-переросток, привыкший безнаказанно травить младших детей, впервые столкнулся с более искусным противником, который разбил ему нос, и теперь не может сдержать слезы и сопли. Одурманенные многолетней пропагандой о том, что их армия непобедима, а Украины как государства не существует, россияне вполне серьезно возмущены тем, что украинская армия не хочет умирать по плану, а вместо этого эффективно уничтожает их.

Российское население, которое запаслось попкорном и с радостью ожидает, как по телевидению будут смаковать геноцид украинцев, вздрогнуло, увидев оскал настоящей тотальной войны. Оказывается, война – это не героико-патриотическое кино или видеоигра, где ты расстреливаешь врагов как в тире. Оказывается, на войне могут и убить!

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Возможности России

Самое комичное во всей этой вакханалии то, что рашисты искренне верят, что у их армии до сих пор есть какие-то неиспользованные тайные возможности. Или что-нибудь магическим образом изменится, если начать называть войну войной, а не специальной операцией. Но в том-то и проблема – после атаки всеми имеющимися силами, тотальных бомбардировок украинских городов и зверств на оккупированных территориях, у россиян в запасе не осталось ничего кроме общей мобилизации и использования оружия массового поражения.

Первое – нереалистично в силу очевидной психологической неготовности российского общества к тотальной войне. Второе – невозможно, потому что будет означать фактическую войну против всего мира и автоматическое поражение России.

Ну и, конечно, обе опции стали бы невероятным унижением лично для Путина, признанием того, что его маленькая победоносная война плачевно провалилась. Сложно представить, как отреагирует перекачанная военной истерией российская общественность, когда до нее в полной мере дойдет два факта. Специальная военная операция с первого дня была войной на уничтожение Украины. И войну эту Россия проиграла.

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