Война ускоряет Kyiv City Express: столичная электричка получила еще одну станцию

Укрзализныця продолжает развивать киевскую кольцевую электричку. С 19 апреля на маршруте начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена остановка на станции Киевская Русановка.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Киевская кольцевая электричка станет частью проекта Kyiv City Express. Менее чем через месяц она перевезла более 200 тысяч пассажиров. Сегодня мы ставим на маршрут модернизированный во время войны на собственном предприятии электропоезд. Таким образом, по кольцу Киева курсируют исключительно модернизированные электрички,

– отметил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.

Война дала толчок для развития

По его словам, война дала толчок для развития начатого в 2021 году проекта Kyiv City Express. Так, в частности, остановочную платформу на маршруте электрички "Укрзализныця" восстановила уже за время войны.

В пресс-службе УЗ напоминают, что открытая станция Киевская Русановка не функционировала с 2011 года и была в заброшенном состоянии. В короткие сроки она была отремонтирована и укреплена платформой. Претерпели обновление и поезда городской электрички.

В отремонтированной электричке мы произвели подсветку зоны посадки и высадки пассажиров, обновили санузлы, приспособили ее для перевозки людей с особыми потребностями, предусмотрели отдельные места для перевозки велосипедов, установили новые эргономичные сиденья для пассажиров, установили новую энергосберегающую систему освещения, и другое ", – цитируют в УЗ Александра Болдова, руководителя пригородных перевозок "Укрзализныци".

В ведомстве добавляют, что с 21 марта 2022 года "Укрзализныця" запустила движение электропоездов по маршруту Дарница – Святошино, а с 27 марта возобновила полноценное движение кольцом. В настоящее время электричка делает 20 остановок на своем маршруте.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков писал о возобновлении железнодорожного сообщения на освобожденных территориях и, в частности, об открытии для движения поездов участок Киев – Нежин.

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