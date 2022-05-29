Война уже унесла жизни 242 украинских детей, еще почти 700 несовершеннолетних получили травмы

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 682 детей. К сожалению, с жизнью навсегда простились 242 несовершеннолетних.

Такие данные приводят ювенальные прокуроры Офиса генпрокурора Украины по состоянию на 29 мая.

Важно 30 150 ликвидированных кафиров и уничтожена техника: свежие потери врага по состоянию на 29 мая

Сейчас эти данные окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Однако статистика сейчас выглядит следующим образом:

242 ребенка погибли,

еще 440 получили ранения.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 153,

Киевской – 116,

Харьковской – 108,

Черниговской – 68,

Луганской – 51,

Херсонской – 49,

Николаевской – 45,

Запорожской – 28,

Сумской – 17,

городе Киеве – 16,

Житомирской – 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений. В то же время 180 из них полностью разрушены.

Как Россия использует образ детей для оправдания агрессии

В частности, российские пропагандисты придумали образ мальчика Алеши, который вроде бы очень радостно встречает наступающих на Украину оккупантов. Об этом на брифинге заявил советник руководителя ОП Сергей Лещенко.

Россия продолжает использовать детские образы для оправдания войны. Мальчик Алеша, который вроде бы в Белгородской области выбегает и встречает аплодисментами и маханием руки российскую бронетехнику, которая выдвигается в направлении Украины. Об этом парне снимали сюжеты русские пропагандисты, он стал мемом в телеграмме.

– рассказал Лещенко.

Теперь изображение вымышленного Алеши разместили на обертке шоколада. В частности, сладости начали производить в Белгороде. По словам пропагандистских СМИ, мальчика рисуют в шлеме летуна. Об этом пишут в телеграмм-каналах. Однако на самом деле у мальчика – каска танкиста.

Страна-агрессор депортирует украинских детей из Украины

Добавим, что на самом же деле кафиры не только убивают, насилуют и калечат украинских детей, но и принудительно депортируют их в Россию. К примеру, страна-агрессор уже увезла к себе 230 тысяч украинских детей. Россия это делает, чтобы уничтожить нацию. Об этом заявил советник постпредства Украины при ООН Сергей Дворник.

Кроме того, от войны вынуждены были бежать, по меньшей мере, 14,5 миллиона человек, среди них – 8 миллионов стали внутренне перемещенными лицами, а 6,5 миллиона уехали из Украины как беженцы.

В Буче множество расстрелянных авто с надписью "дети": смотрите видео