Одной из причин, почему ХАМАС начал вооруженную агрессию против Израиля, может быть его желание предотвратить нормализацию отношений этого государства с Саудовской Аравией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Израиль был на пороге мира с Саудовской Аравией
По словам Блинкена, такая мотивация начала агрессии никого бы не удивила.
Не было бы сюрпризом, что частью мотивации могло быть прерывание усилий по присоединению Саудовской Аравии к числу стран, которые могут быть заинтересованы в нормализации отношений с Израилем.
– сказал Блинкен.
В сентябре Нетаньяху заявлял, что его страна уже на пороге мира с Саудовской Аравией, который может изменить Ближний Восток.
Обострение между ХАМАС и Израилем: последние новости
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