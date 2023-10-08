Однією з причин, чому ХАМАС почав збройну агресію проти Ізраїлю, може бути його бажання запобігти нормалізації відносин цієї держави із Саудівською Аравією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Дивіться також Провал розвідки та привид Війни Судного дня: чому Ізраїль застали зненацька та коли буде мир

Ізраїль був на порозі миру з Саудівською Аравією

За словами Блінкена, така мотивація початку агресії нікого б не здивувала.

Не було б сюрпризом, що частиною мотивації могло бути переривання зусиль із долучення Саудівської Аравії до числа країн, які можуть бути зацікавлені в нормалізації відносин з Ізраїлем,

– сказав Блінкен.

У вересні Нетаньягу заявляв, що його країна вже на порозі миру з Саудівською Аравією, який може змінити Близький Схід.

Загострення між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини