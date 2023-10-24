Об этом журналистам издания The Washington Post заявили четыре чиновника, якобы знакомых с планами правительства США на случай чрезвычайных ситуаций.

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США готовят план эвакуации своих граждан на случай критической ситуации

Израильские силы при поддержке американского оружия и военных советников готовятся к наземному наступлению в Сектор Газа против террористов ХАМАС. Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что американцы, проживающие в Израиле и соседнем Ливане, "вызывают особую обеспокоенность".

Они сообщили, что Штаты глубоко встревожены перспективой эскалации и в последние дни обращают внимание на сложную логистику, связанную с необходимостью внезапного переселения большого количества людей. По оценкам Госдепартамента, в момент нападения ХАМАС в Израиле находились около 600 000 граждан США и еще 86 000 в Ливане.

Как сказал один чиновник, "было бы безответственно не иметь плана для всего". Однако важно понимать, что эвакуация такого масштаба считается самым плохим сценарием.

Почему США так взволнованы

По словам чиновников, беспокойство в Ливане вызывает главным образом политическая партия боевиков Хезболла, которая вместе с союзниками контролирует наибольшее количество мест в парламенте. Она уже давно принимает учения и оружие от Ирана. Так что возникают опасения, что она может атаковать Израиль с севера, тем самым создав войну на два фронта.

Администрация очень, очень, очень обеспокоена тем, что ситуация выйдет из-под контроля,

– уточнил американский чиновник.

По мнению экспертов, в зависимости от масштабов потенциальной эвакуации США она может оказаться сложнее любых предыдущих операций. В нем могут участвовать самолеты ВВС или прибывшие в регион военные корабли ВМФ.

Учитывая 600 000 американцев в Израиле и угрозы другим американцам по всему региону, трудно представить эвакуацию, которая могла бы сравниться с этой по масштабу, размаху и сложности.

– сказала Сюзанна Мэлони, директор по внешней политике Брукингского института.

По словам официальных лиц, особенно уязвимы приблизительно 3 400 американских военнослужащих, которые сейчас дислоцируются в Ираке и Сирии. Они на протяжении многих лет подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев.

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