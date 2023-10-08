В частности, Дональд Трамп-младший заявил, что видео событий в Израиле больше, чем с войны в Украине. Платформа GeoConfirmed уже ответила сыну экс-президента США.
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Сын Трампа выдал скандальное заявление
Трамп-младший заявил, что видел меньшее видео из Украины, чем из Израиля.
Как это возможно, что я за несколько часов увидел больше видео из этой войны в Израиле, чем из Украины почти за 2 года?
– удивляется сын бывшего президента США.
Глобальная геолокационная платформа GeoConfirmed ответила ему, что за более полутора лет насобирала не менее 23 тысяч видео о войне в Украине.
"Если вы не захотите смотреть, то действительно не увидите", – говорится в сообщении.
Также GeoConfirmed добавила карту, где у каждой иконки есть видеоматериал с гиперссылкой на то, что произошло в том или ином районе. Кроме того, 8 октября платформа опубликовала сообщение, где заявила, что за последние 10 дней на карте появилось 378 подобных геолокаций.
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Обострение в Израиле: коротко
- Утром 7 октября палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля. Параллельно террористы запустили несколько тысяч ракет из Сектора Газа.
- Впоследствии премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. На следующий день за это проголосовал военно-политический кабинет Израиля.
- СМИ сообщают, что в сторону страны уже отправилась американская авианосная группа вместе с кораблем USS Gerald Ford. Ее сопровождает атомная подлодка.
- Во время боевых действий в Израиле погибли уже две украинки. Обе женщины долго там проживали. Дипломаты принимают меры, чтобы вернуть их тела на Родину.