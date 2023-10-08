Зокрема, Дональд Трамп-молодший заявив, що відео подій в Ізраїлі є більше, ніж з війни в Україні. Платформа GeoConfirmed вже відповіла сину експрезидента США.
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Син Трампа видав скандальну заяву
Трамп-молодший заявив, що бачив менше відео з України, ніж з Ізраїля.
Як це можливо, що я за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки?
– дивується син колишнього президента США.
Глобальна геолокаційна платформа GeoConfirmed відповіла йому, що за понад півтора року назбирала щонайменше 23 тисячі відео про війну в Україні.
"Якщо ви не захочете дивитися, то й справді не побачите", – мовиться у повідомленні.
Також GeoConfirmed додала мапу, де кожна іконка має відеоматеріал з гіперпосиланням на те, що сталося в тому чи іншому районі. Окрім цього, 8 жовтня платформа опублікувала допис, де заявила, що за останні 10 днів на мапі з'явилися 378 подібних геолокацій.
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Загострення в Ізраїлі: коротко
- Вранці 7 жовтня палестинські бойовики ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю. Паралельно терористи запустили кілька тисяч ракет з Сектора Гази.
- Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни. Наступного дня за це проголосував військово-політичний кабінет Ізраїлю.
- ЗМІ повідомляють, що в бік країни вже вирушила американська авіаносна група разом з кораблем USS Gerald Ford. Її супроводжує атомний підводний човен.
- Під час бойових дій в Ізраїлі загинули вже дві українки. Обидві жінки тривалий час там проживали. Дипломати вживають заходів, щоб повернути їхні тіла на Батьківщину.